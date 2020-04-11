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Ali Babacan'dan sokağa çıkma yasağı sonrası gelen görüntülere eleştiri

Sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından büyük şehirlerden gelen görüntülere ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün gece yaşananlar, şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir." eleştirisi yaptı.

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İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşlar fırın, market ve tekellere resmen akın etti. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüntüler tartışma başlattı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman..."

Babacan'ın paylaşımları şöyle:

- 31 ilimizde uygulanan sokağa çıkma yasağı dün gece Türkiye’nin gündemine düşmüş, özellikle şehir merkezlerinde büyük bir kargaşa oluşmuş, evlerinde olması gereken halkımız sokaklara dökülmüştür.

- Böylesine geniş kesimleri ilgilendiren kararların şeffaf bir süreç işletilerek ve toplumsal mutabakat arayışıyla oluşturulması gerekir. Alınan kararlardan belediyelerin ve ilgili pek çok kurumun dahi son anda haberi olmuş, gerekli tedbirler alınamamıştır.

- Dün gece yaşananlar, şeffaflık ve istişare ilkelerine uyulmadığı zaman nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Türkiye dar bir kadroya, tek bir karar merciine sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir.

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