Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının geç duyurulmasıyla ilgili eleştirilere "erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı?" diye cevap verdi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte kimi insanlar bakkallara fırınlara, büfelere koştu.

Salgın riskini hiçe sayanlar uyarılara aldırış etmeden sokaklara çıktı. Tartışılan görüntüler sonrası muhalefet sert eleştiriler yöneltti.

İmamoğlu: Kafa karışıklığı ve panik

İçişleri Bakanlığı'nca alınan kararın aniden açıklanmasına başta "Haberdar edilmedik" diyerek tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır" ifadelerini kullandı.

Akşener'den 'acemi' eleştirisi

Kararın 'geç alınmasını', İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eleştirdi. Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iktidara, "Bir kez daha kriz yönetiminde ne kadar acemi olduklarını ispatladılar" sözleriyle yüklendi.

Muhalefetin hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eleştirlere cevah verdi. Soylu, dün gece ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağıyla ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Soylu'dan açıklama

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Sokağa çıkma yasağının duyurulması için neden o saate kadar beklendi?" sorusuna "Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde, erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kağıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?" diye konuştu.

"Akın eden insan sayısı abartılacak boyutta değil"

Açıklamasının devamında "İtalya sokağa çıkma yasağını hangi saatte ilan etmiş hiç baktınız mı?" sözlerine yer veren Bakan Soylu, önceki gece yarısı 1-1,5 saat içinde marketlere akın eden insan sayısının da öyle abartılacak boyutta olmadığını belirtti. Soylu, "Bunu tespit edebiliyoruz, 250 bin kadar insan hareketi görüldü, o da kısa sürede durdu" diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.