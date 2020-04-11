Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği ortaya çıktı.

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Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.

10 gün içinde virüsü atlattılar

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

İhracatını yasakladılar

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

Fransa'da ölü sayısı 13 bin 197'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 197'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 342 artışla 90 bin 676 oldu. Toplam vaka sayısı ise 124 bin 869'a ulaştı.

ABD'de Kovid-19 ile mücadele için sıtma ilaçlarına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), olası yararının, riskinden daha fazla olabileceği düşüncesi ile bazı ilaçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanımına onay verdi.

FDA açılamasında, Trump yönetimin ön onayı ile hafta sonu alınan karar gereği, milyonlarlarca doz anti-sıtma ilacının (hidroksiklorokin ve klorokin) ülke genelindeki hastanelere dağıtılacağını belirtti.

Açıklamada FDA yetkilisi Denise Hinton'un "Klorokin fosfat ve hidroksiklorokin sülfatın Kovid-19'un tedavisinde etkili olabileceğine inanmak mantıklıdır.'' ifadesine yer verildi.

Bazı uzmanlar yan etkisi ölümcül olabileceği yönünde uyardı

Bazı uzmanlar ise ilacın akut solunum semptomlarının hafifletilmesi ve virüsün temizlenmesine yardımcı olduğuna dair çok az veri olduğunu, yaygın kullanımı durumunda yan etkilerinin ölümcül olabileceğini iddia etti.

Sıtma ilaçlarının özellikle kalp problemi olan veya anti-depresan gibi ilaçlar kullanan hastalarda ölümcül sonuçlar doğurabileceği yönünde uyarılarda bulunan Mayo Clinic College Pediatri ve Kardiyoloji Profesörü Michael Ackerman, ‘’Bu ilaçların milyonlarca hastaya verilmesini konuşuyorsak, o zaman ani kalp krizi vakaları kesinlikle baş gösterecektir.’ ifadelerini kullandı.