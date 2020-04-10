Zuhal Topal'ın FOX'taki programına tepki! Bartın'da oturan gelin ne iş

TÜRKİYE geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle dizi çekimleri durdurulurken, Müge Anlı ve Zahide Yetiş başta olmak üzere bir çok ekran ismi programlarına ara verdi. Bu aranın sebebi de koronanın yayılmasını önlemede temel kural olan izolasyon ve sosyal mesafeye uyulmasıydı. Ancak ekranda bu temel kuralı hiçe sayan programlar yollarına devam ediyor. Star TV'de Gerçeğin Peşinde, ATV'de Esra Erol'da ve FOX ekranlarında Zuhal Topal ile sofrada programı yayınlarına ara vermedi.