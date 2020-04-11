Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2756 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır." ifadelerine yer verdi.

2 bin 756 ihlale işlem

Bakanlık açıklamasının devamında şunları kaydetti: Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili kanun maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşa teşekkür

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.

48 saat sürecek

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta corona virüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı bu illerde 48 saat sürecek.