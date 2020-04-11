31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşandı mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır." dedi.

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İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu.

Yasak dün gece 00:00'den itibaren başlamıştı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etmişti.

''Herhangi bir sorun yaşanmamıştır"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır."