HABER /  GÜNCEL

31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşandı mı?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır." dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmuştu. 

Yasak dün gece 00:00'den itibaren başlamıştı. Yasak sonrası tüm ülkeden binlerce insan fırın ve bakkallara akın etmişti.

''Herhangi bir sorun yaşanmamıştır"
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilimizde bugün ekmek dağıtımında herhangi bir sorun yaşanmamıştır."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2756 kişiye işlem yapıldı
Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Ali Babacan'dan sokağa çıkma yasağı sonrası gelen görüntülere eleştiri
Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü: Önümüzdeki günlerde bir bedeli olacak
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Esenyurt'ta polisin çevirdiği motosikletten korona virüs şüphelisi çıktı
Tottenham taraftarı Vedat Muriç'i istiyor
Sevgilisinin yüzüne asit döktüğü Berfin: Ozan'a hakkımı helal ettim
Mesut Urgancılar: "1986-1987 şampiyonu Beşiktaş ilan edilmeli"
Kuymak nasıl yapılır Karadeniz'in şahane lezzeti!
Yorumlar