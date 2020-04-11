Tottenham taraftarı Vedat Muriç'i istiyor

Jose Mourinho'nun hedeflerinden biri Fenerbahçe'nin golcüsü Muriqi. Tottenham taraftarları ise Kosovalı forveti öve öve bitiremedi.

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İngiliz basınında sürekli olarak Tottenham Hotspur-Vedat Muriqi haberleri yapılırken Tottenham taraftarları da bu transfere oldukça sıcak bakıyor. Ada temsilcisinin ocak ayındaki ara transfer döneminde 20 milyon euroluk bir teklif hazırladığı ancak resmen masaya oturulmadığı vurgulandı.

Fakat yeni sezon için taraflar bir araya gelecek. Vedat Muriqi’nin satışına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece bu sezonun bitmesi bekleniyor.

“Takımda şu anda Muriqi gibisi yok''

Akşam'ın haberine göre; taraftar forumlarında da bu transfer masaya yatırıldı. Harry Kane’in takımda kalması halinde bile Vedat Muriqi’nin kesinlikle kadroya katılması gerektiği vurgulandı. Yapılan yorumlarda, “Takımda şu anda Muriqi gibisi yok. Uzun boylu bir forvete ihtiyacımız var. Harry Kane’in yedeği yok. Muriqi, Kosova Milli Takımı’yla İngiltere’ye epey sorun çıkarmıştı. Kesinlikle çok kaliteli bir forvet ve Tottenham’a güç katacaktır” fikri öne çıktı.

Mourinho, listeyi yönetime verdi

En ilginç yorum ise “Diego Costa-Muriqi” kıyaslamasıyla ilgiliydi. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea’nin başındayken İspanyol forvet Diego Costa’dan iyi bir verim almıştı. Muriqi’yle birlikte Mourinho’nun yeni Diego Costa’sını bulacağı belirtildi. Tottenham, önümüzdeki sezon kadroyu baştan aşağıya yenileyecek. Savunmanın sağı için de Lille forması giyen Zeki Çelik düşünülüyor. Mourinho, listeyi yönetime verdi.