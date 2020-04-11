İBB Başkanı İmamoğlu sokağa çıkma yasağı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağına ilişkin alınan tedbirleri sıraladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı’nın 31 ildeki sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, “Otobüsler 06.00-09.00 ve 17.00-19.00 arası, Metrobüs 06.00-09.00 ve 16.00-20.00 arası çalışıyor. Metro hatları durduruldu. 775 bin Halk Ekmek ve 40 bin damacana Hamidiye Su üretildi” diye konuştu.

"Tedbirlerimizi almış durumdayız"

İmamoğlu, destek hizmetlerine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu: Zabıtamız ve itfaiyemiz rutin işlerine devam etmekte ve tetikte beklemekte.

Gelebilecek tüm fazlalık taleplere karşı bütün tedbirlerimizi almış durumdayız. Hayvan bakım evlerimiz de görevlerini sürdürmektedir.

Ulaşım, ekmek ve su

Otobüsler 06.00/09.00 ve 17.00 /19.00 arası Metrobüs 06.00/09.00 ve 16.00/20.00 arası çalışıyor. Metro hatları durduruldu. 775 bin Halk Ekmek ve 40 bin damacana Hamidiye Su üretildi.