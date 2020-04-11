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22 yaşındaki İTÜ öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Kılıçkaya, bu sabah hayatını kaybetti. İTÜ'den yapılan açıklamada, "Kılıçkaya'yı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Emircan Kılıçkaya, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İTÜ, Twitter hesabında "Acı kaybımız" başlığıyla, 22 yaşında yaşamını yitiren Kılıçkaya için başsağlığı mesajını paylaştı.

Mesajda, "Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Emircan Kılıçkaya'yı 11 Nisan 2020'de Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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