HABER /  POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle market ve fırın önlerinde koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından "Mücadeleden ödün vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün akşam kaydedilen ve çok tartışılan izdiham halindeki alışveriş görüntülerinin ardından bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"Mücadelenin sonucuna odaklanalım"

Ne diyeceği merak edilen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı dün akşam saat 22.00'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi, pazar günleri için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bu şehirlerdeki vatandaşların bir kısmı yasağın başlayacağı gece yarısından önce marketlere, fırınlara ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar yapılan sosyal mesafe ve maske uyarıları hiçe sayılırken bazı yerlerde ise kavga çıktı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu salgın dinlemeyip o işçileri işten neden attı?
İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Küçükçekmece'de polise saldıranların son hali ortaya çıktı
ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü
Canan Kaftancıoğlu 'yönetemiyorsunuz' dedi korona uyarısına rağmen kongreyi ertelemedi
ÖNCEKİ HABERLER
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşandı mı?
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Esenyurt'ta polisin çevirdiği motosikletten korona virüs şüphelisi çıktı
Ücretsiz maske eczanelerde ne zaman dağıtılacak?
Yorumlar