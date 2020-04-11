Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle market ve fırın önlerinde koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından "Mücadeleden ödün vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün akşam kaydedilen ve çok tartışılan izdiham halindeki alışveriş görüntülerinin ardından bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"Mücadelenin sonucuna odaklanalım"

Ne diyeceği merak edilen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı dün akşam saat 22.00'de 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cumartesi, pazar günleri için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bu şehirlerdeki vatandaşların bir kısmı yasağın başlayacağı gece yarısından önce marketlere, fırınlara ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar yapılan sosyal mesafe ve maske uyarıları hiçe sayılırken bazı yerlerde ise kavga çıktı.