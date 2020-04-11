Canan Kaftancıoğlu 'yönetemiyorsunuz' dedi korona uyarısına rağmen kongreyi ertelemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sokağa çıkma yasağını eleştirmesiyle ilgili kullanıcılar, koronavirüs uyarılarına rağmen ertelemediği CHP İl Kadın kongresinden sonra Kovid-19'dan ölen Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya'yı gündeme getirdiler.

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Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının, yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce duyurulmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Muhalefet partilerinin liderleri ve yerel yöneticiler, uygulama kapsamındaki şehirlerde fırın ve market önlerinde oluşan izdiham görüntüleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından hükümeti eleştirdi.

"Yö-ne-te-mi-yor-su-nuz!"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından sokağa çıkan halkın görüntülerini paylaşarak, "An itibariyle İstanbul... Yö-ne-te-mi-yor-su-nuz! Nasıl plansız, nasıl programsız akıl alır gibi değil.." dedi.

An itibariyle İstanbul...

Yö-ne-te-mi-yor-su-nuz!

Nasıl plansız, nasıl programsız akıl alır gibi değil.. pic.twitter.com/9DijyhJdBB — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 10, 2020

Uyarılara rağmen kaftancıoğlu CHP İl Kadın Kongresi'ni ertelemedi

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımına kullanıcıların tepkisi gecikmedi. Türkiye'de coronavirüs sebebiyle okullar tatil edilip, maçlar seyircisiz oynanırken, Kafantancıoğlu'nun Beşiktaş'ta 15 Mart'ta 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni gerçekleştirmesini gündeme getirdiler.

CHP'li yönetici koronavirüsten ölmüştü

Tartışılan kongreden 17 gün sonra CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayşe Kaya, kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenaze töreninde uyarıları dinlemeyip herkese sarılmıştı

Kaftancıoğlu tüm uyarıları kulak ardı edip yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir adım daha attı. Yine aynı gün CHP'li il yöneticisi Yılmaz Yıldız'ın annesinin cenaze töreninde herkese sarıldı. Ardı ardına gelen tepkiler üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, twitter adresinden paylaşım yaparak kamuoyundan özür dilemişti.