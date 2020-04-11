Ebru Polat sokağa çıkma yasağının ardından marketi yağmalayanlara sert çıktı

İçişleri Bakanlığı, dün gece koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasağı öğrenen vatandaşlar ise market ve fırınları yağmaladı. 20 günden fazladır evde olan şarkıcı Ebru Polat ise Instagram hesabından isyan etti.