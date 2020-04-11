Ebru Polat sokağa çıkma yasağının ardından marketi yağmalayanlara sert çıktı
Dün gece açıklanan karar ile 31 şehirde sokağa çıkma yasağını ilan edildi. Bir anda herkes sokaklara döküldü ve marketleri, fırınları yağmalamaya başladı. Ebru Polat, bu duruma sitem etti.
İçişleri Bakanlığı, dün gece koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasağı öğrenen vatandaşlar ise market ve fırınları yağmaladı. 20 günden fazladır evde olan şarkıcı Ebru Polat ise Instagram hesabından isyan etti.
Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, vatandaşların marketleri ve fırınların yağmalanmasına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız o marketlere... Yağmaladınız sadece kendinizi düşünerek. Halbuki orantılı ölçüde alıp diğer insanları da düşünmeniz gerekmiyor muydu? Komşun aç yatarken sen tok yatabilecek misin helal sana Müslüman kardeşim. 2 gün bu ya 50 ekmek almak ne demek!"
Peki, Ebru Polat kimdir? Avukat olduğunu biliyor muydunuz?
Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.