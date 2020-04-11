HABER /  DÜNYA

ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü

ABD'de koronavirüs salgınında son 24 saatte vaka sayısı yarım milyonu aşarken, ölenlerin sayısı 2 bin 91 artarak 18 bin 777'ye yükseldi. Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu.

Abone ol

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı dünden beri 35 bin 316 artışla 501 bin 615'e, can kaybı ise 2 bin 91 artışla 18 bin 777'ye çıktı.

Vaka sayısı 500 bini aştı
Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD'yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceklerinin sayısının, ilk tahminlerin aksine 100 binin altında kalmasını beklediğini söyledi. Trump, "Agresif stratejimizin çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dair net işaretler olduğunu görüyoruz" dedi.

ABD'de salgının merkezi New York oldu
Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu 'yönetemiyorsunuz' dedi korona uyarısına rağmen kongreyi ertelemedi
İBB Başkanı İmamoğlu sokağa çıkma yasağı tedbirlerini açıkladı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2756 kişiye işlem yapıldı
Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt
Ali Babacan'dan sokağa çıkma yasağı sonrası gelen görüntülere eleştiri
Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşandı mı?
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Esenyurt'ta polisin çevirdiği motosikletten korona virüs şüphelisi çıktı
Tottenham taraftarı Vedat Muriç'i istiyor
1000 lira yardım parası nereye yatırılacak nereden sorgulanacak?
Yorumlar 2 yorum