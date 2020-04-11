Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi

Dünyada 200'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsle ilgili verilerin paylaşıldığı Worldometers'a göre Türkiye 5 bin 138 yeni hastayla, günlük vaka sayısı artışında ABD ve İngiltere'nin ardından 3. sıraya yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri açıkladı. Buna göre ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e vaka sayısı ise 52 bin 167 oldu.

Türkiye günlük vaka sayısında dünyada 3. sıraya çıktı

Worldometers verilerine göre Türkiye, vaka sayısı artışında ABD ve İngiltere'nin ardından 3. sırada yer aldı. Son 24 saatte ABD'de 18 bin 166 vaka, İngiltere'de 5 bin 233 vaka, Türkiye'de 5 bin 138 vaka, İtalya ise 4 bin 694 vaka, İspanya'da ise 3 bin 579 vaka görüldü.