Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili açıklama yaptı

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ilçeden eczacılık yapan İsmail Durmuş'un talebi eczanesinin dezenfekte edildiğini ancak sosyal medyada bugün cevap verildiğini belirtti.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bugün koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş'la ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Türkiye'de can almaya devam eden koronavirüs salgını Sancaktepe'de eczacılık yapan İsmail Durmuş'u da hayattan kopardı. Durmuş, 18 Mart'ta sosyal medya hesabından belediyeyi de etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuş ve eczanelerin ilaçlanması çağrısında bulunmuştu. Belediye ise bu mesaja bugün yanıt vererek Durmuş'tan adres bilgisini istedi.

Eczacının talebine öldüğü gün cevap veren Sancaktepe Belediyesi'nin bu tutumu sosyal medyada büyük tepki çekti. Konuyla ilgili tüm gözlerin çevrildiği Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sosyal medya editörümüzün hatasıdır" ifadesini kullandı.

İşte Başkan Döğücü'nün açıklaması:

"Sevgili komşularım; Minnettar olduğumuz bir eczacımızı kaybettik, İsmail Durmuş. Geride kalan minicik bebek ve gözü yaşlı eş varken kelimeler beyhude kalıyor. Yaşadığımız hassas durumla ilgili bir açıklama yapmamız geride kalanlara borcumuz.

"Dezenfekte çalışması yapılmış ancak bihaber cevap verilmiş"

Sosyal medyada merhum eczacımızın talebine yazılan cevap üzerine soruşturma başlattık. Gördük ki, İsmail Durmuş'un talebi üzerine ekiplerimiz dezenfekte çalışmasını yapmış ancak sosyal medya editörümüz geriye dönük tarama esnasında konudan bihaber cevaplandırma yapmış.

"Eşi ve bebeği bize emanet"

Sayın İsmail Durmuş'un eşi ve henüz altı aylık bebeği başta olmak üzere, bütün ailesine, eczacı camiasına başsağlığı diliyorum. Eşi ve bebeği artık bize emanettir.

"30 mart'ta canan eczanesi dezenfekte edilmiştir"

Bizi fazlasıyla müteessir eden konuyla ilgili ivedilikle çalışma başlattık. Aldığım bilgiye göre 18 Mart tarihinde aldığımız talep sonrası 20 Mart itibariyle eczanelerimizi dezenfekte etmeye başlamışız. 30 Mart tarihinde de Canan Eczanesi dezenfekte edilmiştir."