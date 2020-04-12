Karantinanın yan etkisi: Seks oyuncakları peynir-ekmek gibi satıyor

İskandinavya'nın en büyük seks oyuncakları perakendecisine göre Danimarka'da ulusal karantina başladığından beri seks oyuncakları satışı iki katından fazla arttı.

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Avrupa'da ulusal karantina ilan edip işyerlerinde çalışmayı durduran ilk ülkelerden olan Danimarka'da evde oturmanın ilk yan etkisi seks oyuncaklarına hücum oldu. İskandinavya'nın en büyük seks oyuncakları perakendecisine göre Danimarka'da 11 Mart'ta başlayan karantinadan beri seks oyuncakları satışı iki katından fazla arttı.

Nisan ayının ilk haftasında satış artışı yüzde 110'a vardı

Danimarka'daki seks oyuncakları pazarının dörtte üçüne hükmeden Sinful şirketi, nisan ayının ilk haftasında Danimarka'daki satış artışının yüzde 110'a vardığını duyurdu.

Ülkenin seks oyuncaklarının incelendiği en büyük websitesi Eroti.dk da geçen yılın aynı dönemine kıyasla karantina döneminde ziyaretçi sayısının üç katından fazla arttığını açıkladı.

Önce temizlik malzemesi stokladılar

Sinful'un ortaklarından Mathilde Mackowski, 11 Mart'ta Sosyal Demokrat Partili kadın Başbakan Mette Frederiksen karantina ilan ettiğinde başta herkesin paniklediği ve tuvalet kağıdı, diş macunu gibi şeyler stoklamaya yöneldiği, seks oyuncakları satışındaki patlamanın asıl son 7 günde gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Şirket başkanı: İyi bir şey yapmaktan mutluluk duyuyorum

Mackowski, durumu, "İnsanların kendilerini savunmasız hissettiği böylesi zor bir dönemde iyi bir şey yapmaktan mutluluk duyuyorum" diye değerlendirerek ekledi:

"Birlikte daha çok zaman geçirdiğimiz böylesi bir dönemde biraz ilave eğlence istememiz bence çok doğal."

"Bu zor zamanda birbirimizle daha çok ilgileniyoruz ve bu da cinsel yaşamlarımıza yansıyor."

Her gün yaklaşık 1500 paket

Sinful şirketi, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'da internet üzerinden sipariş veren müşterilerine her gün yaklaşık 1500 paket postalıyor. İskandinavya çapında nisanın ilk haftasındaki satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ikiye katlanmış durumda.

Mutluluğun sırrı

Dünyadaki en mutlu halklar listesinin başlarında yer alan ve bunun sırrını rahatlık, samimiyet anlamlarına gelebilecek ‘hygge’ terimiyle açıklayan Danimarkalılar, 1969'da pornografi yasası çıkararak da Avrupa'daki ilerlemeci harekete öncülük etmişti.