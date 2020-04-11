HABER /  DÜNYA

ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu

ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Abone ol

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 508 bin 58'e, can kaybı 19 bin 715'e yükseldi.

VAKA SAYISI 500 BİNİ AŞTI
Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geçen ABD'yi 161 bin 852 vakayla İspanya ve 147 bin 577 vakayla İtalya takip ediyor. ABD'deki vaka sayısının, kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 125 bin 931 vaka ile Fransa'nın toplamından daha fazla olduğu gözleniyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK OLDU
Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte dün 161 bin 807 olan vaka sayısı, 12 bin 682 artışla 174 bin 489'a çıktı.

New York'u 54 bin 588 vakayla komşusu New Jersey, 22 bin 234 vakayla Michigan takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 7 bin 887 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, burayı 1932 ölümle New Jersey ve 1276 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Ülke genelinde Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 669 artışla 29 bin 191'e ulaştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu salgın dinlemeyip o işçileri işten neden attı?
İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
Küçükçekmece'de polise saldıranların son hali ortaya çıktı
ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü
Canan Kaftancıoğlu 'yönetemiyorsunuz' dedi korona uyarısına rağmen kongreyi ertelemedi
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok
31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşandı mı?
AB'den Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaşayanları askere çağırmasına tepki
Esenyurt'ta polisin çevirdiği motosikletten korona virüs şüphelisi çıktı
Tottenham taraftarı Vedat Muriç'i istiyor
Kuymak nasıl yapılır Karadeniz'in şahane lezzeti!
Yorumlar