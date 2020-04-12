Polisten koronavirüs uyarısı! Çıplak gezebilirsiniz ama maskesiz gezemezsiniz

Covid-19 nedeniyle, açık kapalı alan gözetmeksizin her alanda maske takma zorunluluğu getirilen Çekya’da, polisten ilginçbir uyarı geldi. Polis, belirli açık hava mekanlarda çıplak gezmeleri serbest olan nudistleri de maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.

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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, açık kapalı alan gözetmeksizin her alanda maske takma zorunluluğu getirilen Çekya’da, bazı kısıtlamalar esnetilmeye başladı. Belirli dükkanlar açıldı; insanların açık havada spor yapmasına izin verildi. Ancak, maske konusunda taviz verilmedi. Polis, belirli açık hava mekanlarda çıplak gezmeleri serbest olan nudistleri de maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.

'Maske takmadan sıcak havanın tadını çıkarıyorlar'

27 Mart’ta, başkent Prag’ın doğusundaki Lázně Bohdaneč’te polis, nudistlerin maske takmadan sıcak havanın tadını çıkardığı yönünde ihbar aldı. Sözkonusu bölgeye giden ve ‘gerekeni yapan’ polis teşikilatı konuyla ilgili bir de uyarı içeren açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çıplak olabilirler ama ağızlarını mutlaka maskeyle kapatmalılar"

“Grup halinde güneşlenen nudistlerde maske yoktu. Polislerimiz gidip maske takmalarının zorunlu olduğunu, bunun hükümetin aldığı bir karar aldığını anımsattı. Nudistler de buna saygı gösterdi ve polislerin verdiği maskeleri taktı. Unutmayalım, vatandaşlar izin verilen yerlerde çıplak olabilir ama ağızlarını mutlaka maskeyle kapatmalılar.”

Uyarı işe yaradı nudistlerin yarısı maske takmaya başladı

Polisten yapılan bir sonraki açıklamada ise uyarının belirli ölçüde işe yaradığı, denetim yapan polislerin nudistlerin yarısından fazlasının maske taktığına tanık olduğu belirtilerek, “Hava alma ihtiyacını anlayışla karşılıyoruz ama lütfen herkes maske taksın” dendi.