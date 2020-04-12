HABER /  DÜNYA

Polisten koronavirüs uyarısı! Çıplak gezebilirsiniz ama maskesiz gezemezsiniz

Covid-19 nedeniyle, açık kapalı alan gözetmeksizin her alanda maske takma zorunluluğu getirilen Çekya’da, polisten ilginçbir uyarı geldi. Polis, belirli açık hava mekanlarda çıplak gezmeleri serbest olan nudistleri de maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.

Abone ol

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, açık kapalı alan gözetmeksizin her alanda maske takma zorunluluğu getirilen Çekya’da, bazı kısıtlamalar esnetilmeye başladı. Belirli dükkanlar açıldı; insanların açık havada spor yapmasına izin verildi. Ancak, maske konusunda taviz verilmedi. Polis, belirli açık hava mekanlarda çıplak gezmeleri serbest olan nudistleri de maske takmaları gerektiği konusunda uyardı.

'Maske takmadan sıcak havanın tadını çıkarıyorlar'

27 Mart’ta, başkent Prag’ın doğusundaki Lázně Bohdaneč’te polis, nudistlerin maske takmadan sıcak havanın tadını çıkardığı yönünde ihbar aldı. Sözkonusu bölgeye giden ve ‘gerekeni yapan’ polis teşikilatı konuyla ilgili bir de uyarı içeren açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Çıplak olabilirler ama ağızlarını mutlaka maskeyle kapatmalılar"

“Grup halinde güneşlenen nudistlerde maske yoktu. Polislerimiz gidip maske takmalarının zorunlu olduğunu, bunun hükümetin aldığı bir karar aldığını anımsattı. Nudistler de buna saygı gösterdi ve polislerin verdiği maskeleri taktı. Unutmayalım, vatandaşlar izin verilen yerlerde çıplak olabilir ama ağızlarını mutlaka maskeyle kapatmalılar.”

Uyarı işe yaradı nudistlerin yarısı maske takmaya başladı

Polisten yapılan bir sonraki açıklamada ise uyarının belirli ölçüde işe yaradığı, denetim yapan polislerin nudistlerin yarısından fazlasının maske taktığına tanık olduğu belirtilerek, “Hava alma ihtiyacını anlayışla karşılıyoruz ama lütfen herkes maske taksın” dendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Başkan Döğücü, koronadan ölen eczacıyla ilgili açıklama yaptı
İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı
İtalya'da Kovid-19'dan bir günde 619 kişi ölmesiyle sayı 19 bin 468'e yükseldi
22 yaşındaki İTÜ öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Van'da kadın askerler tandırda ekmek pişirdi
İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti
LGS sözel örnek sorular MEB yayınladı LGS çözümlü örnek sorular
Yorumlar