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Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirü salgınıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var" deyip sevindiren haberi verdi: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı."

Bakan Koca gece yarısı yaptığı Twitter paylaşımında, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

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