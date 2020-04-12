'Eleştirileri aldım kabul ettim' diyen İçişleri Bakanı Soylu: Yasak bu gece bitecek devam yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının geç alındığı yönündeki eleştiriler için özeleştiri yaptı ve "Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu için alınan sokağa çıkma yasağı ve sonrasında yaşananlarla ilgili Ahmet Hakan'a flaş açıklamalar yaptı. Yasak geç açıklandığı için insanların panikle dışarı çıkmasına neden olunduğu eleştirileri için Bakan Soylu, “Eleştirileri aldım, kabul ettim” dedi. İşte Soylu'nun kritik açıklamaları...

KARAR ALDIK ÇÜNKÜ: Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Çünkü bu kararın üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündük. Bu açıdan önemli bir karardır.

SINIRLI BİRİKME: Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngörmedim. Tecrübem var. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETTİM: Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.

ÜÇ GÜN ÖNCE: Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik.

NEDEN 23.59 DEĞİL: Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.

RİSK VARDI: Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor. Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır.

HERKES EVDE: Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi... Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.

BU GECE BİTİYOR: Sokağa çıkma yasağı, hafta içine sarkmayacak. Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek.