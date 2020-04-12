Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik koronavirüse mi yakalandı? İşte açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, sosyal medyada koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Çelik, "Yaptırdığım corona virüsü testi negatif çıktı" dedi.

Abone ol

Kaşseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüsü testinin pozitif çıktığıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası açıklama yaptı. Yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, şunları söyledi:

* Bu iddialar kesinlikle doğru değil.

* Ben görevimin başındayım. Yaptırdığım test negatif çıktı.

* Özel kalemimde görevli E.K.’da şüpheli konum olunca tedavisinden sonra evinde 14 gün karantina uygulandı.

* Bu virüs herkeste çıkabilir.

* Dışarıdan bu virüsü alan şüpheli personeller olabiliyor ama şu an bu doğru bir paylaşım değil.

* Zaten hastanemiz pandemi hastanesi. Böyle bir durum olsa bunu hiç kimse gizlemez.

* Şu an biz corona virüsü hastalarının sağlıklarına kavuşmaları, personelimizin ve vatandaşların bu virüsten korunması amacıyla mücadele veriyoruz.