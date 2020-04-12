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İstanbul'da metrobüs şoförleri için koronavirüs önlemi 'tulum giyecekler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda koronavirüse karşı önlemleri arttırırken, metrobüs şoförlerine virüs tehdidine karşı koruyucu tulum giydirdi.

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Araç kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan metrobüs şoförleri, artık koruyucu tulum giyerek sefere çıkacak. Yeni tedbiri sosyal medyadan duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak. İstasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli” diye yazdı.

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İBB’nin yaklaşık 82 bin personelinden, 350‘sinin COVID-19 testi pozitif çıktı. İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun’un yaptığı açıklamaya göre, 2 bine yakın personel de karantina altında. İBB iştiraklerinden İGDAŞ’da çalışan Bengül Demirel, COVID-19’dan hayatını yitiren ilk İBB çalışanı olmuştu. Ağaç A.Ş.’de çalışan Süleyman İleri’den sonra, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban da COVID-19’dan hayatını kaybetti.

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