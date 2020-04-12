Grip dediler korona çıktı! Ölenleri de gripten öldü gösterdiler

İRAN, koronavirüs salgınında gerçek rakamları saklamakla suçlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesi, İran’da Covid-19’a yakalanan ya da yakınları hastalanan kişilerle konuştu. Otaya dehşete düşüren ifadeler çıktı.

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İran’da koronada can kaybı dün 125 artarak 4.357’ye çıktı, vaka sayısı ise 70 bin 29’a yükseldi. Amerikan Washington Post gazetesi, İran’da COVID-19’a yakalanan ya da yakınları hastalanan kişilere ulaşarak bunları kimlik bilgisini değiştirerek aktardı.İran'ın hem hastalardan hem de dünyadan koronavirüs salgınının gerçek yüzünü gizlediği iddiası iyice güçlendi.

‘5 ayrı doktora gittim, grip dediler, yoğun bakımlık oldum’

23 yaşında Tahranlı işsiz öğretmen: Şubat ayı sonunda Meşhed’de enfekte oldum. Riskli olduğunu bilsem gitmezdim. 5 ayrı doktora gittim influenza dediler. Sonra solunum yetmezliği ile hastaneye kaldırıldım. 5 gün annemle yoğun bakımda kaldım. Altı gün sonra test sonuçları geldi. Benimki pozitif, anneminki negatif çıktı. Bir hafta yürüyemedim. Taburcu oldum. 24 gün geçti, ama hâlâ böbrek ağrım var. Yürümek beni yoruyor.

İnsanlar paniklemesin diye gerçek rakamlar verilmiyor

51 yaşındaki kocası ölen Maedah: Şubat sonunda nefes alma zorluğuyla eşim hastaneye gitti. İki gün sonra öldü. Herhangi bir soğuk algınlığı sendromu yoktu. Sadece nefes alma zorluğu vardı. Hastanede ateşi çıktı. Diyaliz hastasıydı, böbrekleri iflas etti. Kalp krizi sonucu eşim öldü. Hastanede o kadar hasta ve kaos olmasa yaşayabilirdi. İnsanlar paniklemesin diye gerçek rakamların verildiğini sanmıyorum.

Taburcu etmemeleri gereken hastaları taburcu ediyorlar

Babası hasta olan mimarlık öğrencisi Aylin (20): Babam koronaya yakalandı ve mart ayı sonunda taburcu oldu. Onu iki aydır görememiştim. Fiziksel ve psikolojik olarak baskı altında. Taburcu ettiklerinde hâlâ semptomları vardı. Böbrek yetmezliği var, evde karantinada tutulamaz, çünkü birkaç gün arayla diyalize gidiyor. Taburcu etmemeleri gerekirdi, ama hastanede yer yokmuş.