Süleyman Soylu Ömür Gedik ile görüştü cezalar iptal edilecek!

"Kesilen cezalar iptal edilecek"

Soylu, Ömür Gedik'e yaptığı açıklamada, "Hayvanseverler köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çok uzağa gitmeden evlerinin önüne çıkabilirler, bu konuda talimatım ceza kesilmemesi yönünde, ceza kesilmesi söz konusu değildir, kesilen cezaları da iptal edeceğiz" dedi.