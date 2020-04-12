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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü güzel haberi verdi: Kırılma sağlandı yayılma ivmesi düştü

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir canlı yayın programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düne ait açıkladığı koronavirüs tablosunu değerlendirdi. Özlü, virüsün yayılmasında kırılmanın sağlandığını ve yayılma ivmesinin düştüğünü belirtti.

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında 11 Nisan Cumartesi gününe ait Sağlık Bakanı Fahretin Koca'nın açıkladığı verileri değerlendirdi. Özlü, "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. Yoğun bakım ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor." dedi.

Özlü, Türkiye'deki vaka sayılarındaki son tabloyla ilgili "Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir evrilmenin, kırılmanın olduğunu görebiliyoruz" sözleriyle güzel haberi verdi.

"Günlük vaka sayılarında artış eskisi kadar değil'' 

"Günlük vaka sayılarındaki artış eski kadar değil" diyen Özlü, "Baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük, önceki verilerle uyumlu. Yoğun bakım ve ya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış minimal... İyileşen hastalarımızın oranı artıyor. Test sayılarımızın artmasına rağmen testte pozitif çıkan kişilerin oranı olumlu, bulaşma açısından... Genel olarak bakıldığında verilerimizin salgının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. İtaya'yı, İspanya'yı Fransa'yı İngiltere'yi ABD'yi gözden geçirirseniz Türkiye'nin böyle olmadığını hemen herkes görüyor. İnşallah ileride de böyle olmamak için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Hep birlikte ulusça dayanışma ile aklın ve bilimin ışında yürürsek bu süreçten en az hasarla en az bedel ödeyerek kurtulabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son durum 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri açıkladı. Buna göre ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 101'e vaka sayısı ise 52 bin 167 oldu.

5 bini aşkın yeni vaka 

Açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 yeni koronavirüs vakası teşhis edildi. 95 kişi ise salgın dolayısıyla hayatını kaybetti. Böylece ülkemizde koronavirüs vaka sayısı 52 bin 167'ye vefat sayısı bin 101'e yükseldi.

33 bin 170 test 

Ülkemizde son 24 saatte koronavirüs belirtileri görülen 33 bin 170 kişiye test yapıldı. Geçmişten bugüne koronavirüs testlerinde ise 340 bin 380 sayısına ulaşıldı.

Son 24 saatte 542 hasta iyileşti

Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde iyi haberler de geliyor. Son 24 saatte 542 kişi iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 965 oldu. Öte yandan ülkemizde bin 626 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken bin 21 hasta ise entübe durumda.

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