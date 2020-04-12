Yunanistan'dan Türkiye'ye şeytanca bir suçlama! Koronavirüslü mülteci...

Yunanistan, koronavirüsle mücadeledeki duyarlılığı kullanıp Türkiye'ye iğrenç bir iftira daha attı. Yunan gazetesi Ekathimerini bir "kaynağa" dayandırdığı haberinde, "Türkler Covid-19 hastası olan mültecileri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor" ifadesini kullandı.

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Mülteci kriziyle başı dertte olan Yunanistan, hem mülteci akınının önüne geçmek hem de Türkiye'yi zor durumda bırakmak için şeytanca bir yalanı piyasaya sürdü. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonu olan Ekathimerini’de yer alan haberde, bazı kaynaklar mülteci sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetenin ismini açıklamadığı fakat “güvenilir” olarak addettiği kaynaklar, Türk makamların Covid-19 olan mültecileri özellikle Yunanistan’a gönderme planı içerisinde olduğunu söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Bu mülteciler ki birçoğu Pazarkule’de, mülteci kamplarından toplanıp sınıra gönderildi” iddiasında bulundu.