HABER /  DÜNYA

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür! Osmanlı gibisiniz

İNGİLTERE 'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Abone ol

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı.

14 Tonluk "cömert" hediye
Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Osmanlı'nın İrlanda'ya yardımını hatırlattı
Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti. Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

İçişleri bakanı özür diledi
Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

Sağlık bakanı: "Koruyucu ekipman 'değerli kaynak' görülmeli
Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye'nin yardımları
Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyeleri uyardı: O gece sokağa çıkan 14 gün karantinaya girsin!
'Eleştirileri aldım kabul ettim' diyen İçişleri Bakanı Soylu: Yasak bu gece bitecek devam yok
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklaması! İlk defa azaldı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
ABD koronadan dünyada en çok kişinin öldüğü ülke oldu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayı ayın kaçında başlıyor Diyanet 2020
Didem Arslan: Saldırı altındayım tehdit ediliyorum
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü güzel haberi verdi: Kırılma sağlandı yayılma ivmesi düştü
Koronavirüsün Temmuz ayına kadar kontrol altına alınma ihtimali yok!
Grip dediler korona çıktı! Ölenleri de gripten öldü gösterdiler
Suriye'de bir zamanlar terörist başının resminin olduğu yere Şanlı Türk bayrağı yapıldı!
Yorumlar