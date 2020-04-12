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Siirt'te 3 köy ve 5 mezra karantinaya alındı

Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezrada koronavirüs vakası tespit edilmesiyle karantina uygulaması başlatıldı.

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 3 köy ve 5 mezra, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuya ilişkin açıklama Siirt Valiliği'nden yapıldı.

Karantina 14 gün sürecek

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezraları, Kesmetaş köyü merkezi ve Bistan mezrası ile Oya köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vakaların ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 11- 25 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantinaya alınmıştır.

Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen 3 köy ve 5 mezrada sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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