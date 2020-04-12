Berber ve kuaförler ne zaman açılacak belli oldu mu?

Koronavirüs illetinin ülkemize de sıçramasının ardından tedbirler kapsamında fiziksel temasın yoğun olduğu kuaför ve berberlerin kapatılmasına karar verilmişti. Yaklaşık 1 aydır berber ve kuaförler kapalı. Vatandaşlar ise merakla berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorsunun yanıtını araştırıyor.

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Kuaför ve berberler ne zaman açılacak sorusu şu günlerde vatandaşın gündeminde. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 aydır berbet ce kuaför saonları İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında kapalı. Peki, kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler...

KUAFÖR VE BERBERLERLA İLGİLİ GENELGE

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.