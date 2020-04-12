Son depremler Bingöl 4,3 büyüklüğünde depremler sallandı

BİNGÖL 'den bir son dakika deprem haberi geldi. Bingöl Karlıova'da saat 09.38'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Türkiye arka arkaya yaşanan depremlerle sarsılıyor. Türkiye-İran sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde saat 05.23'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın sınır ilçelerinde de hissedildi.

4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi

Bu depremin ardından Bingöl Karlıova'da saat 09.38'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.38'de Karlıova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.