Rigobert Song koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Galatasaray'ın Kamerunlu eski yıldız futbolcusu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

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Kamerun basınındaki haberlere göre, 30 Mart'ta özel izinli uçuşla Fransa'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19'lu kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle başkent Younde'deki bir otelde 14 günlüğüne gözetim altında tutuluyor.

Song, karantina süresince Kovid-19 pozitif çıkmazsa gelecek hafta içinde ailesinin yanına dönebilecek.

Galatasaray ve Trabzonspor'da oynamıştı

Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor'da top koşturduktan sonra futbolu bırakan Song, Kamerun Milli Takımı ve 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Geçtiğimiz yıl komodan çıkmıştı

137 kez Kamerun Milli Takımı forması giyen Rigobert Song, 2016 yılında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle komaya girmişti.

Durumunun iyi olmadığı açıklanan Song, komadan çıkmasına rağmen aşırı kilo kaybı nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti.

Hastalığının ardından iyileşerek yeşil sahalara teknik adam olarak dönüş yapan ve Kamerun 23 Yaş altı Milli Takımı'nı çalıştıran Song'un geçtiğimiz yıldan bu yana herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.