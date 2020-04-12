Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi

İki gün için ilan edilen ve bu gece sona erecek olan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da olup olmayacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu." açıklamasında bulundu.

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30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece 24.00'da sona eriyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte hayatın kısıtlı da olsa normale dönmesi beklenirken, uzmanlar sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarını yineliyor. Sokağa çıkma yasağının salgın durumuna göre bundan sonraki hafta sonları için de uygulanıp, uygulanmayacağı ise merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama

CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni bir sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günde beri gündemdeydi.İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bunula ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir."