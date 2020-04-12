HABER /  GÜNCEL

Kaç kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti? İçişleri Bakanlığı'ndan son rakam

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı ilgili bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı'' ifadelerine yer verildi.'' denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail ve Ermenistan'dan Türkiye'ye yardım talebi
Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Resmi açıklama geldi mi
Alibeyköy'de sokağa çıkma yasağı cezası yiyen genç: Allah bana ceza veriyor
Son depremler Bingöl 4,3 büyüklüğünde depremler sallandı
Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı Bilim Kurulu üyeleri açıkladı
Yunanistan'dan Türkiye'ye şeytanca bir suçlama! Koronavirüslü mülteci...
ÖNCEKİ HABERLER
Ücretsiz izin maaşı ne zaman ödenecek başvuru şartları neler?
Bunu yapan erkek resmen yandı Yargıtay affetmedi çok ağır fatura kesti
Sağlıkçıdan ders niteliğinde sözler! Bizi koronavirüs değil o öldürecek
Ceylan'ın eşleri kim kaç kere evlendi ilk eşi Erhan Bozkurt halasının oğlu
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi
Suriye'de bir zamanlar terörist başının resminin olduğu yere Şanlı Türk bayrağı yapıldı!
Yorumlar