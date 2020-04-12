Kaç kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti? İçişleri Bakanlığı'ndan son rakam

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma yasağı ilgili bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı'' ifadelerine yer verildi.'' denildi.