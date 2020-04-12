Sokağa çıkma yasağı sonrası büyükşehirlerde meydanlar bomboş kaldı
TÜRKİYE'de hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararının ardından başta İstanbul, Ankara, Adana, Konya gibi yerlerde halkın karara uyduğu görüldü. Sokakların boşaldığı kentler kare kare böyle görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı'nın alınan koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sokakların, caddelerin boş kaldığı görüldü. İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Süleymaniye Camisi ve çevresi boş kaldı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde İstanbul Caddesi ve Taksim çevresinin boş olduğu görüldü.
Başta İstanbul olmak üzere, bu karar sonrası Başkent Ankara, Konya, Adana, gibi büyükşehirlerde de meydanlar, sokaklar, caddeler boş kaldı.
İşte İl, il, cadde, cadde, boş kalan yerlerin kare kare çekilen fotoğrafları: