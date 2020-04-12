Sokağa çıkma yasağı sonrası büyükşehirlerde meydanlar bomboş kaldı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İstanbul'un sessiz sokakları ve tarihi mekanları gece drone ile görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde İstanbul Caddesi ve Taksim çevresinin boş olduğu görüldü.