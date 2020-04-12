Koronavirüs karantina geçeği! İngiltere'de 1.5 milyon kişi yiyecek bulamıyor
Koronavirüs salgını kapsamında dünyada 109 bin kişi öldü. İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Eylül ayında koronavirüs aşısının piyasada olacağını duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı 109 bine yaklaşırken, İngiltere'den korkunç bir haber geldi. İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı.... ABD'de bugün Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Eylül ayına kadar hazır olacak bir aşı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. İşte dünyadan koronavirüs gelişmeleri...
ABD'de bin 831 kişi daha öldü
ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e yükseldi. Açıklanan güncel verilere göre ülkede korona virüsü vaka sayısı 532 bin 879’a çıkarken ABD’nin ardından 163 bin 27 vaka ile İspanya ve 152 bin 271 vaka ile İtalya geliyordu. Dün açıklanan verilerle birlikte ölüm sayısında ciddi bir artış yaşayan ABD, salgına bağlı ölüm oranında birinci sıraya çıktı. ABD’nin ardından İtalya, 19 bin 468 ölüm sayısı ile geliyor.
İngiltere'de 1.5 milyon kişi karantinada yiyecek bulamıyor
Dünyayı esip kavuran koronavirüs salgını hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. İngiltere'de 1.5 milyon kişinin karantina nedeniyle yiyecek bulamadığı açıklandı. İngiltere’de pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülke genelinde 1.5 milyon kişinin Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonucunda yiyecek bulamadığı açıklandı. İçişleri Bakanı Priti Patel ise sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruma ekipmanı sağlanamadığı için özür diledi. Öte yandan İngiliz medyası İngiltere'deki karantina kararının 25 Mayıs’a kadar süreceğini ileri sürdü.
Almanya’da umut veren corona gelişmesi
Korona virüsü salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da son 24 saatlik güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi verilere göre, ülkede vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği gözlendi.
Almanya’da salgınla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 2.821 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği ve ülke genelinde toplam 120 bin 479 vakanın olduğu açıklandı. Dört günlük bir yükselişin ardından dün açıklanan verilerde vaka sayısında bir düşüş yaşandığı açıklanmıştı. Önceki gün 4.133 yeni vaka tespit edilirken, düşüş trendinin devam etmesi, umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.