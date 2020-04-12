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İstanbul'da alzheimer hastası yaşlı adam koronayı yendi

İSTANBUL 'da koronavirüs tedavisi gören 90 yaşındaki alzheimer hastası, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören vatandaşlardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

Yaşlı adam koronavirüsü yendi
İstanbul'da öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle 24 Mart tarihinde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 90 yaşındaki alzheimer hastası Yusuf Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alındı

Baya kilo vermiş,  çocuk gibi beslenecek
Hastalığın başlangıç sürecini anlatan Yusuf Yılmaz’ın gelini Türkan Yılmaz, “Öksürükle başladı. Ateşi çıkınca hastaneye götürdük. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teşhis koyuldu. 15-16 gün hastanede yattı. İki kere test yapıldı. ‘İyi çıktı’ dediler. Sonra kan değerlerine baktılar. İyi olduğunu söylediler. İlaçlarını vereceğiz. Yemesine dikkat edeceğiz. Sık sık yemesi gerekiyor. Baya kilo vermiş. Artık çocuk gibi beslenecek.” dedi.

Kayınpederinin alzheimer hastası olduğunu belirten Yılmaz, “Allah’a hamd ediyoruz. Allah bütün hastalara şifa versin. Devletimize, tüm yetkililere ve  sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” dedi.

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