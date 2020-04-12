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Askerlik 3 aya düşecek mı 2020 son askerlik haberleri

Askerlik görevi Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre yerine getirmeye devam ediyor. Sosyal medyada askerliğin 9 aya çıkarıldığı iddiaları yayıldı günün konusu oldu. Peki askerlik süresi uzadı mı 9 aya mı çıktı Milli Savunma Bakanlığı resmi açıklama geldi mi?

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Askerlik süresi 9 aya mı yükseldi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden askerlik süresinin 9 aya çıkarıldığı iddialarının konuşulmaya başlanmasının ardından askere gitmeyi düşünen bireyler ve silah altında olan er ve erbaşlar askerlik süresi uzatıldı mı 9 aya mı çıktı sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Askerlik süresi 9 aya çıktı mı?

MEVCUT ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR:  Mevcut askerlik süresi geçtiğimiz yıl yapılan düzenleme ile kısa ve uzun dönemler için 6 ay olarak açıklanmıştı. 1 aylık acemi eğitiminin ardından silah altına alınan er ve erbaşlar 5 ay süre ile askerlik yapıp hizmetlerini tamamlıyor.

Askerliğin 9 aya çıktığı iddiaları henüz netlik kazanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz bu yönde yapılan bir açıklama mevcut değil.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TERHİS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni corona virüsü tedbirlerini açıklarken "Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır." Dedi.

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