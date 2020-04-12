Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak

Polis ekiplerine saldıran 6 kişilik grup polisin karşılık vermesi sonucu yaralanınca, akrabaları polisten şikayetçi olacaklarını duyurdu.

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31 şehirde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından, polis ekipleri denetimlerde bulunup, yasağa uymayanları uyarıyor.İstanbul Küçükçekmece'de de dün sokağa çıkma yasağına uymayanları uyaran polis ekipleri, saldırıya uğradı.

6 kişi gözaltında

Uyarıları dikkate almayan grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışmada gruptakiler polise saldırdı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı.Yaşanan kavgada gözleri moraran şüphelilerin akrabalarının açıklamaları da ortaya çıktı.

Şikayetçi olacağız

Polise saldıranların akrabaları PKK'nın medyası olan Yeni Yaşam gazetesine polisten şikayetçi olacaklarını duyurdu.Polisin orantısız güç kullandığını söyleyen saldırganlardan Bülent Halim’in amcasının oğlu, “Gençler şu anda hastanede. Sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. Avukatımız bir kere görüşebildi kendileriyle. Durum netleştikten sonra gerekirse şikayetçi olacağız” dedi.