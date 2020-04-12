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'Türkiye IMF ile Anlaşma Yapacak' iddiasına Beştepe'den cevap geldi

Türkiye'nin IMF ile yeniden anlaşma yapacağı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir şey gündeminde yok" diyerek bu iddiayı yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir şey gündeminde yok" dedi. Kalın, tüm dünyada koronavirüs krizinin yaşandığı bu süreçte Türkiye'nin IMF'ye başvurmasının söz konusu olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Böyle bir gündemimiz yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Geçen G20 Zirvesi'nde IMF Başkanının, bütün G20 liderleriyle birtakım değerlendirmeleri oldu. Dünya ekonomisinde bir daralmanın olacağını ve bu konuda adım atmaya hazır olduğunu yeni krediler açmaya hazır olduğunu orada ifade etti. Küresel ekonominin toparlanmasına katkı anlamında IMF, Dünya Bankası, G20 ülkeleri uluslararası kurum ve kuruluşlar hem de ülkeler tabii üzerlerine düşen görevlerini yerine getirecekler. Ama Türkiye'nin IMF ile bir anlaşma yapmak gibi bir şey gündeminde yok."

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