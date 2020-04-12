Galatasaray'da Mariano açıkladı! 'Ayrılıyorum'

Galatasaray'da bu sezon sözleşmesi bitecek olan Mariano, Brezilya'ya dönmek istediğini açıkladı.

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Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.

"Geri dönmek istiyorum''

Mariano, "Hedefim Brezilya'ya geri dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de bunu istiyor. Galatasaray'da son 10 maçta 5 asistim var ve bu sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için çok iyi" dedi.

"Bazı kulüplerle görüştüm''

Brezilya'dan bazı kulüplerle görüştüğünü de açıklayan Mariano, "Görüşmelerim oldu ancak şu an hangi kulüpler olduğunu söylemeyeceğim. Beni isteyen her takıma kapım açık" şeklinde konuştu.

"Ayrılma ihtimalim yoktu''

Yıldız oyuncu sözlerini, "2019'un Şubat ayında, oraya gitmek isteyip istemediğimi sordu ancak Galatasaray'da 1,5 yıl daha sözleşmem vardı ve ayrılma ihtimalim yoktu" ifadeleriyle tamamladı.