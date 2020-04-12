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2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi

Memurluk hayali kuran binlerce vatandaşın girmek için gün saydığı KPSS sınavı 2020'de ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor araştırmaları başladı. ÖSYM 2020 sınav takvimine göre Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak

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ÖSYM sınav takvimine göre 2020 yılında KPSS ne zaman yapılacak araştırmaları başladı. Memurluk hayali kuran vatandaşlar KPSS başvuru tarihlerini ve KPSS sınav oturumlarını araştırıyor. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak

KPSS başvuruları ne zaman: 

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS hakkında merak edilenler:

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)
2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)
KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.

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