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Son dakika! Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay aylık bin 170 lira maaş desteği verilecek

Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.

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"Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi. Bakan Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı uygulamasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı... İşte Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koronavirüs önlemleri kapsamında alınan mali tedbirlerle ilgili açıklamasından satır başları...

- Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı.

-Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak.

- 25 bin liralık destek finansmanına 290 bin esnaf başvurdu, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.

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