Meclis'te milletvekilleri bir günde 6 bin maske harcıyor
TBMM'de af yasası olarak da bilinen infaz yasa taslağının görüşmeleri sürerken milletvekilleri oturumlara maske ile katılıyor. Meclis’te milletvekilleri ve çalışanlar birlikte günde 6 bin maske kullanıyor.
Koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor. TBMM'de af yasası olarak da bilinen infaz yasa taslağının görüşmeleri sürerken milletvekilleri oturumlara maske ile katılıyor. Meclis’te milletvekilleri ve çalışanlar birlikte günde 6 bin maske kullanıyor.
Meclis, aciliyet taşıyan infaz teklifi ile eğitim ve ekonomi alanındaki düzenlemeler için hafta sonu çalışmaya devam ediyor.
Meclis Başkanlığı her milletvekili ve personel için düzenli olarak odalara, kulislere maske gönderiyor.
Maskelerin birkaç saat arayla değiştirilmesi nedeniyle sadece milletvekillerinin kullandığı günlük maske sayısı 6 bine çıktı.