Meclis'te milletvekilleri bir günde 6 bin maske harcıyor

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde kamuda personel sayısını sınırlayan ve ülke genelinde hayatı yavaşlatan önlemlere karşın Meclis, milletvekillerinin yanı sıra binlerce çalışanıyla geceli-gündüzlü mesai yapıyor. TBMM'de af yasası olarak da bilinen infaz yasa taslağının görüşmeleri sürerken milletvekilleri oturumlara maske ile katılıyor. Meclis’te milletvekilleri ve çalışanlar birlikte günde 6 bin maske kullanıyor.