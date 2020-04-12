Hastalığı yenen Rüştü Reçber'den olay koronavirüs itirafları!

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını anlattı. İşte Rüştü Reçber'in açıklamaları...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanan isimlerden biri de A Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber'di. Hastaneye yattıktan sonra başarılı bir tedavi dönemi geçiren ve taburcu olan Rüştü, İtalyan basınından TuttomercatoWeb'e açıklamalarda bulundu.

İkinci test sonucu negatif çıkan ve evde karantina altında olan 46 yaşındaki futbol adamı, "Yavaş yavaş kendime geliyorum. Sağlık durumun iyiye gidiyor. Vücudum biraz zayıf düştü, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydım ancak şimdi Allah'a şükürler olsun iyileşiyorum. Şimdi 15 gün karantina altında kalacağım" şeklinde konuştu.

Rüştü'nün açıklamaları şu şekilde:

"İlk başta ciddiye almadım"

"Virüse yakalandığım ilk gün boğaz ağrım vardı, ikinci gün ise ateşim çıktı ve 37.5 derecenin altına inmedi. Aile doktorumla konuştum ve ağrı kesici almaya başladım. Ancak daha sonra iştahım kesildi, koku ve tat duyularımı kaybettim ve sürekli öksürmeye başladım. Kabul etmem gerekir ki virüsü ilk başta ciddiye almadım, basit bir grip diye düşündüm."

"Hayatımın en zorlu maçıydı''

"Ateşim düşmedi ve 7. gün çok yükseldi. Doktorumun tavsiyesiyle hasteneye gittim ve bana test yaptılar. Test sonuçlarım pozitif çıktı. Çok zor günler yaşadım, hayatımın en zorlu maçlarından biriydi fakat sonunda bitti ve evimdeyim. 5 yıl önce sigarayı bıraktığım için şanslıyım."

"Kalbim sizlerle beraber''

"Birçok mesaj aldım, benim için endişelenen herkese teşekkür ediyorum. İtalya'nın da corona virüsü salgınını atlatmasını ve bu kötü durumdan çıkmasını diliyorum. Kalbim sizlerle beraber."

"Bunu hafife alamazsınız''

"Virüs çok ciddi ve bunu hafife alamazsınız. COVID-19 tüm insanlığı tehdit ediyor. Evde kalmalı ve diğer insanlarla gereksiz temaslardan kaçınmalıyız. Bu durumu yaşayan biri olarak beni dinleyin."

Öte yandan Rüştü Reçber, futbolun geleceğine dair sorulan soruya şöyle cevap verdi:

"Bunu söylemek benim işim değil, ben futbolu bıraktım. Bu kararı doktor ve bilim insanlarının vereceğine inanıyorum. Her şeyden önce sağlığı düşünelim, kurallara uyalım."