HABER /  SAĞLIK

Koronavirüsü durduran ilaç bulundu! ABD'de çalışan Türk doktor Derya Unutmaz duyurdu

ABD'de çalışan dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz yeni tip coronavirüs, tıptaki adıyla (Covid-19) hastalığına karşı ilaç çalışmaları ile ilgili müjdeli bilgiyi paylaştı. Unutmaz, 'virüsü durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

Abone ol

Tüm dünyada 2 milyona yakın insana bulaşan ve 100 binin üzerinde can alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilaç çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı'da İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Derya Unutmaz, virüsü durduran ilacın bulunduğunu duyurdu. Unutmaz "Virüsün yapısını lego parçaları gibi ayarlayan makinesi çözüldü ve virüsü

'Koronavirüsü durduran ilaç bulundu''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Unutmaz; 'Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

"İlaçların test edilmesi gerekiyor"

İlaçların hastalar üstünde test edilmesi gerektiğini de belirten Derya Unutmaz, "Tabii bu çok iyi haber, yalnız hep dediğim gibi bu potansiyel ilaçların hastalar üstünde test edilmesi gerekiyor, maalesef en fazla zamanı da bu süreç alıyor. Bunun için önümüzde hala aylar var ama kesin tedavilerin geliştirilmesi konusundaki ümitlerimiz gittikçe artıyor!" ifadelerini kullandı.

İşte Unutmaz'ın o paylaşımları

İlgili Haberler
Korona'nın bilinmeyen iki belirtisi daha ortaya çıktı! Konuşma bozukluğu ve... Kaç kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti? İçişleri Bakanlığı'ndan son rakam
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hemşire gözyaşları içinde anlattı: "Her odada cansız bedenler var..." Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Evde cuma namazı kılınır mı Diyanet fetvayı verdi!
Meral Akşener'den Erdoğan ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na çağrı
Son dakika! Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay aylık bin 170 lira maaş desteği verilecek
Son dakika! Yakalanan PKK yöneticisi koronavirüs hastası çıktı
Korona'nın bilinmeyen iki belirtisi daha ortaya çıktı! Konuşma bozukluğu ve...
Küçükçekmece'de polise saldıranlar şikayetçi olacak
ÖNCEKİ HABERLER
15 yaşındaki Hilal, 'hava almaya' çıktı 3 gündür kayıp
Boris Johnson'dan iyi haber! Hayatımı onlara borçluyum
Galatasaray'da Mariano açıkladı! 'Ayrılıyorum'
2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi
Paskalya ne demek paskalya bayramı kimler kutluyor?
Askerlik 3 aya düşecek mı 2020 son askerlik haberleri
Yorumlar