Koronavirüsü durduran ilaç bulundu! ABD'de çalışan Türk doktor Derya Unutmaz duyurdu

ABD'de çalışan dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz yeni tip coronavirüs, tıptaki adıyla (Covid-19) hastalığına karşı ilaç çalışmaları ile ilgili müjdeli bilgiyi paylaştı. Unutmaz, 'virüsü durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

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Tüm dünyada 2 milyona yakın insana bulaşan ve 100 binin üzerinde can alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilaç çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. ABD'de bulunan Jackson Laboratuvarı'da İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Derya Unutmaz, virüsü durduran ilacın bulunduğunu duyurdu. Unutmaz "Virüsün yapısını lego parçaları gibi ayarlayan makinesi çözüldü ve virüsü

'Koronavirüsü durduran ilaç bulundu''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Unutmaz; 'Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi.

"İlaçların test edilmesi gerekiyor"

İlaçların hastalar üstünde test edilmesi gerektiğini de belirten Derya Unutmaz, "Tabii bu çok iyi haber, yalnız hep dediğim gibi bu potansiyel ilaçların hastalar üstünde test edilmesi gerekiyor, maalesef en fazla zamanı da bu süreç alıyor. Bunun için önümüzde hala aylar var ama kesin tedavilerin geliştirilmesi konusundaki ümitlerimiz gittikçe artıyor!" ifadelerini kullandı.

İşte Unutmaz'ın o paylaşımları