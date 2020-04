Hemşire gözyaşları içinde anlattı: "Her odada cansız bedenler var..."

Koronavirüs Salgını'nın yeni merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi çökmek üzere. Salgının en çok can aldığı New York'a yardıma giden yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, gördüklerini ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. "Her odada cansız bedenler var..." diyen Schmall, "Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum" diye isyan etti.