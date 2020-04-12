Hemşire gözyaşları içinde anlattı: "Her odada cansız bedenler var..."
NEW York'ta yoğun bakım hemşireliği yapan D'neil Schmall, "Her odada cansız bedenler var... Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum" diye isyan etti.
Koronavirüs Salgını'nın yeni merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi çökmek üzere. Salgının en çok can aldığı New York'a yardıma giden yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, gördüklerini ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. "Her odada cansız bedenler var..." diyen Schmall, "Bir odaya girip hastalarımı ölmüş halde görmekten çok yoruldum" diye isyan etti.
Salgının yeni merkezi ABD'de ölü sayısı her geçen gün artarken ekipman eksikliği de sağlık çalışanlarına büyük zorluk yaşatıyor. Koronavirüs salgınının ön saflarında çalışan bir yoğun bakım hemşiresi, hastalarının çoğunun öldüğünü görünce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı, o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
35 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi D'neil Schmall, ölümcül salgınla mücadeleye yardım için 30 Mart'ta koronavirüs salgınının küresel merkez üssü haline gelen New York'a taşındı ve o zamandan beri yoğun bakımda COVID-19 hastalarının tedavisinde yer alıyor.
D'neil, bu süreç boyunca yaşadığı zorlukları, her hastasının odasına girdiğinde onun öldüğünü görmekten yıprandığını gözyaşları içinde Instagram hesabında anlattı. D'neil yaşadıklarını konuşmakta zorlanarak şöyle anlattı: