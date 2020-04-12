Moody's'ten Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Cuma günkü notunda Türkiye ekonomisini değerlendirdi.

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Moody's kredi değerlendirmesinde büyük ve çeşitledirilmiş bir ekonomi ile ılımlı kamu borcu karşısında, yüksek dış kırılganlık ve kurumsal güç ile politika etkinliğindeki yıpranmanın dengelendiğini belirtti.

Koronavirüs salgını karşısında mali ve parasal politika duruşunun daha fazla gevşetildiğini, ancak tedbirlerin görece küçük olduğu ve ekonomi politikasındaki belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.



Merkez bankasının Döviz rezerv pozisyonunun önemli ölçüde küçüldüğü ifade edilen raporda, dış finansman ihtiyacının yüksek ve maliyetli olduğuna dikkat çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen ödemeler dengesi krizi riskinin hala somut olduğu ve sermaye çıkışlarından dolayı arttığı belirtildi.

Moody's Türkiye'nin kredi görünümünü dört unsurun belirlediğini belirtti. Bunlar, ekonomik güç, kurumsal ve yönetimsel güç, mali güç ve olay riskine duyarlılığı.

Kuruma göre Türkiye'nin kredi görünümünde güçlü yanları büyük ve çeşitlendirilmiş orta gelirli bir ekonomi olması, avantajlı demografik yapı ve çeşitli ticaret bağlantıları, ılımlı borç yükü. Zayıf yanları ise merkez bankasının çok düşük döviz rezerv pozisyonu, yabancı sermaye akımları ve yabancı yatırımcı güvenine olan ekonomik bağımlılığı, kurumsal ve yönetimsel gücün kademeli olarak azalması ve sürekli çalkantı içindeki jeopolitik çevre.

Risk dengesi aşağı yönlü

Moody's'in Türkiye kredi notu B1, görünümü negatif. Negaitf görünümün riskler dengesinin aşağı yönlü olduğunu yansıttığını belirten Moody's, hızlı gelişebilecek bir ödemeler dengesi krizi riskinin koronavirüs salgını nedeniyle arttığını ifade etti.

Kurum, hükümetin ekonomiyi kredi açısından daha negatif olmaktan uzak bir yöne doğru sürdürülebilir bir şekilde yönlendireceğine ilişkin endişelerin sürdüğünü dile getirdi. Sermaye kontrolü, dövize erişime yönelik kısıtlama ihtiyacı ihtimalinin artmasının kredi açısından daha negatif olabileceği belirtildi.

Not artırımı düşük ihtimal

Negatif kredi görünümü dikkate alındığında not artırımının düşük ihtimal olduğu belirtilen Moody's raporunda, buna karşın otoritelerin dış baskılara ve ekonominin yeniden dengelenmesine ilişkin bir mühendisliğe yönelik geçerli ve geniş çaplı bir program açıklaması ve uygulaması durumunda notun istikrar kazanabileceğinin altı çizildi.

Önemli ölçüde dış finansal desteği, ve buna eşil edecek bir siyasi ajandanın not açısından destekleyici olacağı vurgulandı.