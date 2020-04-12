Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasıyla ilgili ilk açıklama

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararı, büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini duyurdu.

"Anlayışla karşılıyorum"

Soylu’nun istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan'ı kurtarmak için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.