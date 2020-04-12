CHP

Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasıyla ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" dedi.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararı, büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini duyurdu.

"Anlayışla karşılıyorum"

Soylu’nun istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan'ı kurtarmak için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 23 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Akşener'den Soylu'nun istifasının ardından ilk mesaj
Soylu'nun perde arkasında neler var? Hadi Özışık anlattı
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
Karaman'da 6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması
Kılıçdaroğlu: Ekonomik önlemler yetersiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karaman'da 6 yaşındaki Öykü ile annesinin duygu dolu buluşması
Kahramanmaraş'ta minik Elif Zümra'nın sağlıkçı babasına sarılma isteği duygulandırdı
2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM başvuru tarihi
Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesi sosyal medyayı salladı
Hemşire gözyaşları içinde şoke eden gerçeği anlattı: "Her odada cansız bedenler var..."
Paskalya ne demek paskalya bayramı kimler kutluyor?
Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak: 3 ay aylık bin 170 lira maaş desteği verilecek
AÖF online sınav nasıl olacak 2020 AÖF yeni sınav tarihleri