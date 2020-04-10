Çekirge istilasında ikinci dalga geldi 70 yılın en şiddetlisi

Afrika bir çok ülkeyi etkisi altına alan çekirgeler, ikinci dalga olarak son 70 yılın en şiddetli haliyle geliyor. Yerel halk ve hükümetler ateş yakarak, ilaçlayarak ya da ses çıkararak tarım alanlarından uzak tutmaya çalışıyor ancak milyonlarca çekirgeden oluşan sürüyü durdurmak zor.

Koronavirüs dünyanın hızla yayılmadan haftalar öncede Afrika'nın bazı bölümlerinde 70 yılın en büyük çekirge salgını görüldü.

Şimdi ise çekirge sürülerinin ikinci dalgası, birincinin yaklaşık 20 katı büyüklüğünde geliyor. Milyarlarca genç çöl çekirdeği, Somali'deki mevsimsel yağmurlarla ortaya çıkan taze bitki örtüsü arayışı içinde üreme alanlarından içeri giriyor.

Afrika'da zaten savunmasız olan milyonlarca kişi risk altında. Çekirgelerle savaşmaya çalışmak için toplandıkça, çoğu zaman boşuna, virüsü yayma riski taşırlar. Uganda'da bir çiftçi olan Yoweri Aboket, “Herkesin konuştuğu” çekirgelerdir. “Bahçenize inince tamamen yok oluyorlar. Bazı insanlar çekirgelerin koronavirüsten daha yıkıcı olduğunu bile söyleyecektir. Virüsün buraya ulaşacağına inanmayanlar bile var. ” açıklamaları ile yaşadığı sıkıntıyı anlattı.