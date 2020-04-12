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Mardin'de Suriye'den sızmaya çalışan teröristlere operasyon

Mardin'de Jandarma, MİT ve TSK tarafından Suriye'den Türkiye'ye sızarak bombalı saldırı yapmayı planlayan 5 teröriste yönelik operasyon düzendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi Aşağı Salkım mezrasında Karatepe Piyade Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan bölgede yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan teröristler jandarma, MİT ve TSK'nin müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu tespit edildi.

Karakol personelince müdahale edilmesi üzerine 5 terörist, ellerinde bulunan malzemeleri atarak kaçtı.

Bölgede yapılan aramada, sırt çantası ve naylon poşette 2 ayakkabı, 15 kilogram plastik patlayıcı madde, 9200 Suriye lirası, 4 sim kart, 9 pil, 3 el yapımı patlayıcı ateşleme anahtarı, 6 elektrikli fünye, 3 paket sigara, deri mont ve termal sırt çantası ele geçirildi.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadelede kapsamında yürütülen faaliyetler devam ediyor.

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